Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,770.70
BTC/USDT
39,920.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

Ali Cura   | 19.02.2022
Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Moskova

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı

Benzer haberler

Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Putin, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

İngiltere, vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmemeleri uyarısı yaptı

Putin, güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazır olduklarını bildirdi

Lukaşenko, Belarus ve Rusya’yı suçlayan Batı istihbaratını 'faydasız' olarak niteledi

Lukaşenko, Belarus ve Rusya’yı suçlayan Batı istihbaratını 'faydasız' olarak niteledi
İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok

İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok
NATO'dan Rusya'ya diplomasi ve diyalog çağrısı

NATO'dan Rusya'ya diplomasi ve diyalog çağrısı