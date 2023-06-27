Dolar
26.03
Euro
28.55
Altın
1,913.82
ETH/USDT
1,873.70
BTC/USDT
30,521.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu'nun finansmanının tamamen devlet tarafından sağlandığını söyledi.

Aliia Raimbekova  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı

Moskova

Putin, Kremlin Sarayı’nda, Savunma Bakanlığı askerleriyle yaptığı görüşmede, açıklamalarda bulundu.

Her zaman ve her yerde silahlı ayaklanmaların, kaos ve iç savaşla sonuçlandığını belirten Putin, "(Askerler) Bunu önlediniz. Bu, sizin rolünüzdü. Başkomutan olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Putin, 24 Haziran isyanında askerlerin, siviller arasında can kaybı olmaması için zor koşullarda çalıştığına işaret ederek, kalabalık yollarda da çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Ordu askerleri arasında can kaybı yaşanmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu savaş kayıplarıdır. Arkadaşlarımız vatanı savunurken öldü. Ülkede kaosun kaçınılmaz olabileceğinin ve düşmanın bundan faydalanabileceğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yine de bunu yapmaya çalışıyor ama işe yaramıyor ve umarım işe yaramayacak, bundan eminim. Ama kesinlikle faydalanırlardı. Sonunda ülkenin ne hale geleceğini kimse bilemezdi ama savaş sırasında elde edilen tüm kazanımlar, en azından birçoğu kaybedilmiş olacaktı. Sizler bunu önlediniz.”

Putin, Wagner’in savaşçılarına ve komutanlarına saygıyla davrandıklarını belirterek, "Çünkü onlar gerçekten cesaret ve kahramanlık gösterdi. Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı." dedi.

Son bir yılda devletin, savaşçıların maaşları ve teşvik ödemeleri için Wagner’e 86 milyar 262 milyon ruble ödediğini aktaran Putin, "(Özel Güvenlik Şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait Rusya’daki danışmanlık firması) Konkord şirketi, Rus ordusuna gıda ürünleri tedarik ederek ve beslenme hizmetleri sağlayarak 80 milyar ruble kazandı." diye konuştu.

Putin, ordunun gıda ürünleri ve yemek hizmetleri sağlarken "Konkord’dan kimsenin bir şey çalmadığını ya da daha az çaldığını umduğunu" belirterek, yetkililerin bununla ilgileneceğini dile getirdi.

Ukrayna'nın teçhizat kaybına da değinen Putin, "Karşı taarruzun başladığı 4 Haziran’dan bu yana düşman 259 tank, 780 zırhlı araç kaybetti. Düşmanın ana saldırı yönü olarak saydığı Orihovo yönünde sadece son 7 günde 280 adet teçhizat kaybetti. Bunlardan 41’i tank, 102 zırhlı araç." ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın söz konusu teçhizat kaybının önemli ölçüde Rus askerlerin çalışmalarının sonucu olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının desteğiyle afet araştırma ve eğitim kompleksi kurulacak
İstanbul'da arife günü kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramda deprem bölgesini ziyaret edecek

Benzer haberler

Lukaşenko, Wagner'in başı Prigojin'in Belarus'ta olduğunu bildirdi

Lukaşenko, Wagner'in başı Prigojin'in Belarus'ta olduğunu bildirdi

Şam yönetimine desteğiyle bilinen Wagner'in Suriye'deki akıbeti merak ediliyor

Kremlin: Wagner krizinin çözümünde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umuyoruz

Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı

Putin: Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Rusya'daki olayları görüştü

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Rusya'daki olayları görüştü
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet