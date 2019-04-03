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Dünya

Putin ve Tokayev Astana sürecini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Astana süreci çerçevesinde Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların sürdürülmesini vurguladı.

Ali Cura   | 03.04.2019
Putin ve Tokayev Astana sürecini görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana süreci çerçevesinde Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya yaptı. Tokayev, başkent Moskova’daki resmi temaslar çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, Kremlin Sarayı’ndaki görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya ile Kazakistan arasındaki ilişkilere Tokayev’in geçmişte çok katkıda bulunduğunu söyledi.

Her şeyden önce Kazakistan’ın 1. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in iki ülke ilişkilerine büyük katkısı olduğunu anımsatan Putin, Tokayev’in ziyareti ile çok taraflı, çok planlı ve müttefiklik ilişkilerinin güçleneceğini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise ilişkilerin sürekli artan bir çizgide devam ettiğini vurgulayarak, "Benim görevim Rusya ile olan ilişkilerimizde mevcut stratejinin devamlılığını sağlamaktır. Halklarımız arasında dostluk potansiyelini güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı. 

Astana süreci ortak bildiride

Putin ve Tokayev görüşmeden sonra ortak bir bildiri yayımladı.

Suriye meselesi ile ilgili olarak Astana formatında yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekilen bildiride, "İki ülke lideri, Astana süreci çerçevesinde Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların, genel kabul görmüş ilkeler ve uluslararası hukuk normlarının koşulsuz gözetilmesiyle sürdürülmesine karar verdi." ifadesine yer verildi.

Kazakistan 1. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen ay cumhurbaşkanı yetkilerini feshetme kararı aldığını açıklamış ve istifasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Söz konusu kararnamede, anayasa gereği cumhurbaşkanı yetkilerinin Tokayev'e devredileceği belirtilmişti.

Kasım Cömert Tokayev de parlamentoda yemin ederek ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

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