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Dünya

Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Suriye meselesini konuştu.

Dmitri Chirciu   | 07.05.2021
Putin ve Netanyahu Suriye meselesini görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü.

Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, Netanyahu, İsrail tarafının Kiev temsilcileriyle temasları hakkında bilgi verdi.

Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler de görüşülürken iki taraf, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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