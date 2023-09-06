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Dünya

Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

Emre Gürkan Abay  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.

Görüşmede, Bin Selman, Suudi Arabistan'ın BRICS'e katılma başvurusuna Rusya'nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

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