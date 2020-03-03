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Dünya

Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İdlib’deki gelişmeleri ve Türkiye ile Rusya arasında planlanan zirveyi ele aldı.

Emre Gürkan Abay   | 03.03.2020
Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin Suriye’de yaşanan gelişmeleri detaylı şekilde istişare ettiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde artan gerginlik ele alınırken, bu bağlamda 5 Mart’ta Moskova’da düzenlenecek Türkiye-Rusya zirvesinin verimli sonuçlar getirmesine dair arzu ifade edildi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede Libya’daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğu ve Berlin’deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

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