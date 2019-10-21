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Dünya

Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye meselesini görüştü.

Emre Gürkan Abay   | 21.10.2019
Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun detaylı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin gerekliliğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Putin’in Macron'u, Rusya’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Suriye’deki ilgili taraflar arasında temas kurulmasında, tüm etnik ve dini grupların çıkarlarının sağlanmasında Rusya’nın çabaları konusunda bilgi verildi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre’de ay sonunda toplanacak Anayasa Komisyonu çerçevesinde Suriye'de diyaloğun başlatılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

İki liderin, Ukrayna’daki son gelişmeleri de ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna krizinin çözümü için temel oluşturan "Minsk önlemler paketine" alternatif bulunmadığının altı çizildi.

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