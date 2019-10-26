Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu değerlendirdi.

Dmitri Chirciu   | 26.10.2019
Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu değerlendirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının, tarafların çıkarlarını dikkate aldığı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunduğu vurgulandı.

Macron'un, Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaları olumlu karşıladığı belirtilen açıklamada, "Soçi mutabakatı, Fırat'ın doğusundaki durumu istikrara kavuşturacak ve Suriye krizinin çözümü konusunda yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması beklenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısının da ele alındığı bildirildi.

Lavrov ve Pompeo telefonda Suriye'deki durumu görüştü

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda Suriye’deki durumu görüştü. 

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Pompeo'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede Suriye’deki durum tartışıldı. Rus tarafı, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınma gereğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı. 

Ayrıca görüşmede ikili ilişkilerdeki bazı sorunlar da ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Maas: Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki

Putin Güvenlik Konseyini acil topladı

Rusya'dan ABD'ye 'haydut' suçlaması

Rusya'dan ABD'ye 'haydut' suçlaması
'Kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız'

'Kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız'
'Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan uluslararası toplum kendinden utanmalı'

'Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan uluslararası toplum kendinden utanmalı'