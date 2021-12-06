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Dünya

Putin ve Biden yarın Ukrayna meselesini görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna meselesini görüşeceği bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 06.12.2021
Putin ve Biden yarın Ukrayna meselesini görüşecek

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da yarın video konferans yoluyla yapılacak Putin-Biden görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin canlı yayınla verilmeyeceği bilgisini paylaşan Peskov, görüşmede iki liderin 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde mutabakat sağladığı konuların ele alınacağını söyledi.

Peskov, "Elbette, kötü durumda kalmaya devam eden ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, gündemde ses getiren konuları görüşecek. Bunların arasında öncelikle Ukrayna'daki gerginlik, NATO'nun sınırlarımıza doğru ilerlemesi, Putin'in güvenlik garantisi ile ilgili inisiyatifi yer alıyor." dedi.

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