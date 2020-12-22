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Dünya

Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda görüştü.

Dmitri Chirciu   | 22.12.2020
Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda iş birliği ele alındı.

Ayrıca Orta Doğu meselesinin ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümüne ileride de destek vermeye hazır olduğunu teyit etti.

İki lider, farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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