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Dünya

Putin, uzun yıllardan sonra Kafkasya'yı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun yıllardan sonra Kuzey Kafkasya'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ali Cura  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Putin, uzun yıllardan sonra Kafkasya'yı ziyaret etti

Moskova

Putin, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Kuzey Kafkasya Federal bölgesindeki 3 ayrı cumhuriyete çalışma ziyareti yaptı.

Önce Çerkeslerin ağırlıklı yaşadığı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin yetkilileri ile Nalçik'te görüşen Putin, buradan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ne geçti.

Beslan'da 2004'te katliam yapılan okulu ve Meleklerin Şehri Anıtı'nı ziyaret eden Putin'in, bölgeye en son 2008'de geldiği belirtildi.

Çeçenistan'a 13 yıl sonra ziyaret

Putin daha sonra, 2011'de başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Çeçenistan'a geçti.

Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesinde "gönüllü savaşçılar" ile bir araya gelen Putin, daha sonra başkent Grozni'de "Hazreti İsa" ismiyle Orta Asya mimari tarzında yeni yapılan 4 minareli 5 bin kişilik camiyi gezdi.

Putin, camiye Kur'an-ı Kerim hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaldızlı ve mücevher taşlarıyla süslenmiş el yazması bir Kur'an-ı Kerim'i camiye hediye etti.

Kur'an-ı Kerim'i öpen ve göğsüne dayayan Vladimir Putin, kameralara poz verdi.

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