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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin ülkedeki durumun gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomik yaptırımlar ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle ülkede bütün alanlarda daha yüksek tempoyla çalışılmasına ve genel olarak durumun daha gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 25.10.2022
Putin ülkedeki durumun gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti

Moskova

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının sağlanması hususunda hükümet nezdinde kurulan koordinasyon kurulunun çevrim içi yapılan ilk toplantısında konuştu.

Kurulun, 21 Ekim’de imzaladığı kararname ile oluşturulduğunu hatırlatan Putin, ekonomi alanındaki kısıtlamalarla ve Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” ile bağlantılı olarak karar alma süreçlerinin güncellenmesi gerektiğini, bunun için ülkedeki kurum ve kuruluşların koordinasyonuna yönelik çalışacaklarını belirtti.

Putin, “Bütün alanlarda daha yüksek tempoya ve genel olarak durumun son derece gerçekçi değerlendirilmesine ihtiyacımız var. Bu, sadece doğrudan özel askeri operasyon için geçerli değil, hemen hemen tüm alanlardaki çalışmalarımızın tamamı için geçerli.” dedi.

Ayrıca Putin, Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus askerlerinin teçhizat ve özel araçlara sahip olmasının yanı sıra bu araçların rahat, etkili ve modern özellikler taşıması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki yeni zorluklara karşı önlem

Rusya’nın güvenliği hakkında konuşan Putin, ülkede artık ciddi, önemli yeni zorluklar bulunduğunu dile getirdi. Bu durumun Savunma Bakanlığı ve güvenlik güçlerini ilgilendirdiğine dikkati çeken Putin, bu kurumların yeni formatta çalışmalara uyum sağlamasını, bürokratik prosedürlere sığınmamasını istedi. Putin, aksi halde hiçbir yönde istenilen sonucun alınamayacağını ifade etti.

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