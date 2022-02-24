Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Kiev'de büyük patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.
Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.
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