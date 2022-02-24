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Dünya

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

Ali Cura   | 24.02.2022
Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. 

Kiev'de büyük patlama sesleri 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

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