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Dünya

Putin, Paşinyan ile 'Azerbaycan-Ermenistan sınır güvenliğini' görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınır güvenliği ile bölgede ekonomik ve ulaşım bağlantılarının sağlanması konularını görüştü.

Ali Cura   | 12.12.2022
Putin, Paşinyan ile 'Azerbaycan-Ermenistan sınır güvenliğini' görüştü

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Bişkek'te 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde iki liderin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü bildirilerin hayata geçirilmesi hususunda yaptığı görüşmenin hatırlatıldığı açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması, Güney Kafkasya'da ticari, ekonomik, ulaşım ve lojistik bağlantıların yeniden sağlanmasına yönelik projelere özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

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