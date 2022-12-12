Putin, Paşinyan ile 'Azerbaycan-Ermenistan sınır güvenliğini' görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınır güvenliği ile bölgede ekonomik ve ulaşım bağlantılarının sağlanması konularını görüştü.
Moskova
Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Bişkek'te 9 Aralık'ta gerçekleştirilen Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı çerçevesinde iki liderin, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki üçlü bildirilerin hayata geçirilmesi hususunda yaptığı görüşmenin hatırlatıldığı açıklamada, "Azerbaycan-Ermenistan sınırında güvenliğin sağlanması, Güney Kafkasya'da ticari, ekonomik, ulaşım ve lojistik bağlantıların yeniden sağlanmasına yönelik projelere özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.