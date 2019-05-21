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Dünya

Putin, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

Dmitri Chirciu   | 21.05.2019
Putin, Merkel ve Macron ile Suriye'yi görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefonla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye, Ukrayna ve İran'ı görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye meselesinin masaya yatırıldığı belirtilen açıklamada, "Putin, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak, sivilleri korumak ve terör tehdidini etkisiz hale getirmek için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması ve Suriye'deki krizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı doğrultusunda çözülmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna krizinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinin, Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyaloğun kurulması açısından önemini hatırlattı." denildi.

İran nükleer anlaşmasının sürdürülmesinin gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Rusya, Fransa ve Almanya, İran ile ekonomi ve ticaret alanıda iş birliğine olan bağlılıklarını doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı da belirtildi.

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