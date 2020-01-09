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Dünya

Putin, Karadeniz’de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz’de Rus donanmalarının ortak tatbikatını denetledi.

Ali Cura   | 09.01.2020
Putin, Karadeniz’de Rus donanmalarının tatbikatını izledi

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus Karadeniz ve Kuzey donanmalarının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün güvertesinden takip etti. Putin, Kalibr seyir füze ve Kinjal süpersonik hava balistik füze atışlarını izledi. 

Su-30 ve Su-24 savaş uçakları ile Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının da yer aldığı tatbikata, 30’dan fazla savaş gemisi, 40’tan fazla insansız hava aracı ve bir denizaltı katıldı.


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