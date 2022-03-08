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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu ele aldı

Ali Cura   | 08.03.2022
Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Ukrayna'daki durumu ele aldı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Ukrayna'daki durumu görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Bennett'in "Rusya'nın Ukrayna'da Donbas'ı korumak için yaptığı operasyon" konusunu müzakere ettiği belirtildi.

Açıklamada "Vladimir Putin, 7 Mart'ta Belarus'ta Rus heyeti ile Ukrayna makamlarının temsilcileri arasında yapılan üçüncü tur müzakerelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

İki liderin bu konuda diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın Ukrayna diplomasisi

İsrail Başbakanı Bennett, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ara buluculuk çalışmaları için 5 Mart'ta sürpriz ziyaretle Moskova ve Berlin turuna çıkmıştı.

Bennett, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, sonrasında da Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüştü.

İsrail Başbakanı Bennett'in Scholz ile görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

Bennett, temasları kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de 24 saat içinde 3 kez telefonda konuştu.

​​​​​​​İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon halinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

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