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Dünya

Putin’in yeniden seçilmesi talebi Rusları ikiye böldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden aday olmasını sağlayacak anayasa değişikliği Rus halkını ikiye böldü.

Ali Cura   | 27.03.2020
Putin’in yeniden seçilmesi talebi Rusları ikiye böldü

Moskova

Rus Levada Analiz Merkezi, 2024’ten sonra Putin’e yeniden devlet başkanı olma imkanı sağlayacak anayasa değişikliği tasarısı konusunda kamuoyu araştırması yaptı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, parlamentoda Putin’in 2024’ten sonra iki dönem daha devlet başkanı olmasına olanak sağlayan düzenlemeye yüzde 48 destek verilirken, karşı çıkanların oranı ise yüzde 47 oldu.

"Putin’i 2024’ten sonra yeniden devlet başkanı görmek ister misiniz?" sorusuna ise araştırmaya katılanların yüzde 46’sı "evet" cevabı verirken, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 40’ta kaldı. Bu soruyu cevaplamanın zor olduğunu söyleyenler ise yüzde 14 oldu.

Rus Parlamentosunda milletvekillerinin talebi üzerine ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliğine Putin'e özel hazırlanan tasarı dahil edilmişti.

Putin, geçmişteki iki dönem görev süresini sıfırlayan tasarıyla anayasa gereği üçüncü dönem yasağına rağmen yeniden devlet başkanı adayı olabilecek. 2024'teki seçimde aday olmasına imkan sağlayan tasarı sayesinde Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalması mümkün olabilecek.

Putin, kısa süre önce anayasa değişikliğini 22 Nisan’da halk oylamasına sunacak kararı imzalamıştı. Ancak yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde referandum belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

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