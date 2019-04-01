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Dünya

Putin ile Netanyahu Orta Doğu'yu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü.

Ali Cura   | 01.04.2019
Putin ile Netanyahu Orta Doğu'yu görüştü

Moskova

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. 

Açıklamada, "İki ülke arasında askeri konulardaki temasların yanı sıra ikili iş birliği ile ilgili güncel konular ve Orta Doğu'daki durum ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta, üst düzey bir İsrailli yetkili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e plan sunduğunu öne sürmüştü.

Kremlin ise Netanyahu'nun Putin'e böyle bir plan sunduğuna yönelik iddiaları reddetmişti.

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