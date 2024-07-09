Dolar
32.90
Euro
35.58
Altın
2,361.06
ETH/USDT
3,080.50
BTC/USDT
57,474.00
BIST 100
10,855.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Emre Gürkan Abay  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi

Moskova

Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 66 arttığını vurguladı.

Ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20 arttığına işaret eden Putin, "İlişkilerimiz ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliğine sahiptir." dedi.

İki ülkenin BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler nezdinde yakın işbirliği yürüttüğünü belirten Putin, "En kritik konulara gösterdiğiniz ilgiden, özellikle de Ukrayna krizini öncelikle barışçıl yollarla çözmenin yollarını bulmaya çalışmanızdan ötürü size minnettarım." diye konuştu.

Modi ise konuşmasında dünyanın son 5 yıldır çeşitli sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Roketler ve füzeler sorunların çözümüne yardımcı olmayacak. Barışçıl diyaloğun gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'le dün yaptığı görüşmede en yakın zamanda barış sağlanması konusunda fikir birliğine vardıklarını anlatan Modi, "Bu konuda her türlü yardıma hazırız. Sizi temin ederim ki Hindistan her zaman barıştan yana olmuştur. Sizi dinlediğimde iyimserlik duydum ve geleceğe dair umut vardı." ifadelerine yer verdi.

Modi, başta çocuklar olmak üzere insanların ölümünden ötürü tüm insanlığın acı hissettiğini vurgulayarak, "Böyle acı hissettiğimizde kalbimiz kırılıyor ve dün bu konuları konuşma fırsatım oldu." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den masal kitabı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama
Canını hiçe sayarak ahşap köprünün selden yıkılmasını önlemeye çalıştı
Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi

Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi

ANALİZ - Afrika'da darbeler ve Burkina Faso'da 2. bağımsızlık dönemi

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesini vurmasına tepki gösterdi

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri görüştü

Putin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri görüştü
Volkswagen'in Rusya'daki eski fabrikasında seri üretime geçildi

Volkswagen'in Rusya'daki eski fabrikasında seri üretime geçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet