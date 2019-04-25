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Dünya

Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi.

Ali Cura   | 25.04.2019
Putin ile Kuzey Kore lideri Kim bir araya geldi

Moskova

Rusya’nın Vladivostok şehrinde yer alan Uzak Doğu Federal Üniversitesi’ndeki görüşme öncesinde konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya’ya yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceğini belirtti. 

Putin, “Bu ziyaretin, Kore yarımadasındaki durumu nasıl çözebileceğimizi, birlikte neler yapılabileceğimizi, Rusya’nın şu anda olan süreci desteklemek için neler yapabileceğini daha iyi anlamaya yardımcı olacağına eminim.” ifadelerini kullandı.

"İlişkileri normalleştirme çabalarından memnunuz"

Moskova’nın Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile ilişkilerini normalleştirme çabalarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Putin, “Elbette, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki diyaloğu ve Kuzey Kore-Amerikan ilişkilerini normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Kuzey Kore lideri Kim ise Putin ile görüşmesinin Kore yarımadasındaki problemin çözümüne ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

"Kore yarımadasındaki durum tüm dünyanın ilgisini çekmekte"

Kim, “Kore yarımadasındaki durum tüm dünya toplumunun ilgisini çekmektedir. Umarım görüşmelerimiz bu durumu birlikte değerlendirmek ve görüş alış verişinde bulunmak için önemli bir etkinlik olacaktır. Umarım anlamlı bir görüş alış verişinde bulunuruz.” diye konuştu.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Vladivostok şehrindeki Putin ve Kim arasında yapılan zirve "ilk" olma özelliği taşıyor.

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