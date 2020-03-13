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Dünya

Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib meselesini görüştü.

Dmitri Chirciu   | 13.03.2020
Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib meselesini görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi.

Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını belirten Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti sırasında İdlib'e ilişkin yapılan anlaşmaların uygulanması istişare edildi." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili durumun da değerlendirildiğini kaydeden Peskov, uluslararası piyasaların dalgalanması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, dün yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki durumu ele almıştı.

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