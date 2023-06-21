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Dünya

Putin: En önemli görevimiz, nükleer gücümüzün geliştirilmesidir

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya nükleer güçleri, etkili ve güvenilir şekilde stratejik caydırıcılık sağlamayı ve küresel güç dengesini korumayı mümkün kılıyor." dedi.

Ruslan Rehimov  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Putin: En önemli görevimiz, nükleer gücümüzün geliştirilmesidir

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer gücünün geliştirilmesini en önemli görev olarak gördüklerini söyleyerek, "Rusya nükleer güçleri, etkili ve güvenilir şekilde stratejik caydırıcılık sağlamayı ve küresel güç dengesini korumayı mümkün kılıyor." dedi.

Putin, farklı askeri okullardan dereceyle mezun olan genç subaylarla Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Subayları kutlayan Putin, ordunun güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Putin, ordunun güçlendirilmesi ve ülkenin güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu, bunun böyle olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yeni füze sistemleri

Yeni zorlukları ve Ukrayna'da yürüttükleri "özel askeri operasyon"un deneyimini dikkate alarak orduyu kapsamlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

"En önemli görevimiz, Rusya'nın güvenliğinin ve küresel istikrarın temel garantisi olan nükleer gücümüzün geliştirilmesidir. Füze birliklerimizin yaklaşık yarısı en yeni Yars kompleksleri ile donatıldı. Ordumuz, Avangard hipersonik savaş başlığına sahip modern füze sistemleriyle yeniden silahlandırılıyor. Yakın gelecekte, yeni ağır füzeler için tasarlanan Sarmat fırlatıcıları savaş görevini üstlenecek."

Vladimir Putin, nükleer kuvvetlerin havacılık ve deniz bileşenlerinin de cephaneliklerinin yenilendiğini belirterek, "Rusya nükleer güçleri, etkili ve güvenilir şekilde stratejik caydırıcılık sağlamayı ve küresel güç dengesini korumayı mümkün kılıyor." diye konuştu.

İnsansız hava araçlarının savaşlardaki önemine de değinen Putin, seri üretim yapacaklarını ve bu araçları tüm askeri birliklere dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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