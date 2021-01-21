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Dünya

Putin: Ekonomik kalkınma önündeki istikrarsızlık unsurları devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomik kalkınmanın önündeki istikrarsızlık unsurlarının devam ettiğini belirterek “Hedefimiz sürdürülebilir bir kalkınma yoluna girilmesidir.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 21.01.2021
Putin: Ekonomik kalkınma önündeki istikrarsızlık unsurları devam ediyor

Moskova

Vladimir Putin, Rus yetkililerle ekonomiye dair video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisinde 2020’de yaşanan resesyonun, çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha az olduğunu savundu. 

Ülkedeki bazı makroekonomik göstergelerin, 2020 sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemlere döndüğünü kaydeden Putin, “Ekonomik kalkınma önündeki istikrarsızlık unsurları devam ediyor. Hem Rusya'da hem de dünyada sürüyor. Bunlar salgın, zorunlu kısıtlamalar ve küresel iş birliği ve ticari bağların bozulmasının sonuçları.” dedi.

Ekonomide gerekli kararların, zamanında alınması gerektiğini belirten Putin, “Bu tüm ülke için olumlu etki sağlayacaktır. Hedefimiz, Rusya’da sadece makro ekonomik göstergelerin kriz öncesi seviyelere dönmesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınma yoluna girilmesidir.” dedi.

Rus ekonomisi 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,6 küçülürken, Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre ülke ekonomisinin 2020 itibarıyla yüzde 4 civarında küçülmesi bekleniyor.

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