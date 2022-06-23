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Dünya

Putin: BRICS, çok kutuplu devletler arası ilişkilere öncülük etmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin, çok kutuplu devletler arası ilişkilerin oluşturulması sürecine öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Dmitri Chirciu, Ali Cura   | 23.06.2022
Putin: BRICS, çok kutuplu devletler arası ilişkilere öncülük etmeli Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Çin'in ev sahipliğinde 14. BRICS Ülkeleri Zirvesi çevrim içi düzenlendi. Zirveye, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorlukların ve tehditlerin karmaşıklığının toplu cevaplar aramayı gerektirdiğini söyledi.

Terör, yeni teknolojilerin suça yönelik kullanımı, organize suç, iklim değişikliği, tehlikeli enfeksiyonların yayılması gibi sorunların birlikte çözülebileceğine dikkati çeken Putin, "Elbette, yalnızca dürüst ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliği temelinde, finansal mekanizmalar kullanarak, hatta makroekonomik politikada kendi hatalarını tüm dünyaya yayan devletlerin kötü tasarlanmış, bencil eylemleri nedeniyle dünya ekonomisinde gelişen kriz durumundan çıkış yolları aranabilir." dedi.

Çok kutuplu devletler arası ilişkiler sisteminin oluşturulmasının önemini vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"BRICS ülkelerinin, kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerine dayanan çok kutuplu devletler arası ilişkiler sisteminin oluşturulmasına yönelik birleştirici, olumlu bir yolun geliştirilmesi konusunda öncülüğünün her zamankinden daha fazla talep edildiğine inanıyoruz."

Putin, Asya, Afrika ve Latin Amerika'da birçok ülkenin bağımsız siyaset izlemeye çalıştığını ve bu devletlerin desteğine güvenebildiklerini dile getirerek, Rusya'nın ileride de BRICS ülkeleri ile yoğun iş birliğini geliştirmeye hazır oluğunu vurguladı.

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