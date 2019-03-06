Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.43
BIST 100
103,574.00
Altın
1,286.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
logo
Dünya

Putin ABD'nin INF'den çekilmesini eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı" dedi.

Emre Gürkan Abay  | 06.03.2019
Putin ABD'nin INF'den çekilmesini eleştirdi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini eleştirerek, "ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Yönetim Kurulu toplantısında konuştu.

Yabancı istihbarat servislerinin, Rusya'daki faaliyetlerini artırmaya çalıştığını savunan Putin, "Yabancı istihbarat servisleri, Rusya'daki siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik bilgilere erişim sağlayabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Bu girişimlere karşı modern metotlarla etkin şekilde mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları söyledi:

"ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı. Söz konusu adım, ülkelerin mevcut faaliyetlerine yönelik durumu olumsuz yönde değiştiriyor. Bu nedenle FSB çalışanları da dahil olmak üzere tüm birimlerin verilen görevleri hızlı ve etkin şekilde çözmelerini bekliyorum."

Geçen ay başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi hafta başında imzalamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı

NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı

Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi

Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi