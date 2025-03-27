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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Dünya

Putin: ABD'nin Grönland için ciddi planları var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarının tarihsel köklere sahip olduğunu belirterek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Putin: ABD'nin Grönland için ciddi planları var

Moskova

Putin, Rusya'nın Murmansk şehrinde düzenlenen Uluslararası Arktik Forumu'nda konuştu.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye hacminin son 10 yılda yaklaşık 9 kat arttığına işaret eden Putin, söz konusu güzergah üzerinden 2030 itibarıyla yılda 70 ila 100 milyon ton sevkiyat gerçekleşmesinin planlandığını söyledi.

Putin, Arktik bölgesinde dost ülkelerle ortak projeler geliştirmek istediklerini, Batılı ülkelere de kapılarının açık olduğunu dile getirdi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumu nedeniyle Arktik'teki işbirliği olanaklarının zarar gördüğünü belirten Putin, "Rusya, Arktik bölgesinde kimseyi tehdit etmiyor ancak buradaki egemenliğini savunmaya da hazırdır." dedi.

ABD'nin Grönland konusunda son dönemde attığı adımları değerlendiren Putin, "Bu planlar, uzun süredir devam eden tarihsel köklere sahiptir. ABD'nin Arktik bölgesinde jeostratejik, askeri, siyasi ve ekonomik çıkarlarını sistematik olarak öncelemeye devam edeceği açıktır." diye konuştu.

Putin, gelişmelerin ABD ile Grönland arasında olduğuna ve Rusya'yı ilgilendirmediğine de işaret ederek, "Bunun, yeni ABD yönetiminin abartılı bir konuşması olduğuna inanmak çok yanlış. ABD'nin Grönland için ciddi planları var." ifadesini kullandı.

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