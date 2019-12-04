Euro
6.38
Dolar
5.76
BIST 100
107,701.30
Altın
1,473.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin: ABD uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." dedi.

Ali Cura   | 04.12.2019
Putin: ABD uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uzayı askeri operasyonların cephesi yapmayı planladığını belirterek, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." dedi.

Putin, Soçi’de düzenlenen Rus Deniz Filosunun gelişmesi ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, uzayda askeri harekat yapılması çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın büyük ülkelerinin aktif olarak çağdaş askeri uzay sistemlerini geliştirdiğini ve teknik özelliklerini modernleştirdiğini dile getiren Putin, ABD’nin uzayda askeri operasyonlar planladığını kaydetti.

Putin, "ABD askeri-siyasi yönetimi uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor." ifadesini kullandı.

Rusya’nın uzayın silahlandırılmasına karşı olduğunu vurgulayan Putin, "Bu durumun gelişmesi yörüngedeki araçlar ile uzay-füze alanını güçlendirmemizi gerektiriyor." diye konuştu.

Rus lider, ayrıca, Suriye'deki savaş deneyimlerinden yola çıkarak ordudaki elektronik savaş sistemlerinin geliştirilmesi çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?

Benzer haberler

Putin: ABD uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor

Putin: ABD uzay alanını askeri eylemlerin yapılacağı tiyatro gibi görüyor

Fransa ile ABD arasında 'vergi gerilimi' tırmanıyor

Çin, Uygur Türkleri yasa tasarısı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi

ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

ABD'li Müsteşar Yardımcısı, Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti
ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris yarışı bıraktı

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Kamala Harris yarışı bıraktı
Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse 5 roket atıldı

Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu üsse 5 roket atıldı