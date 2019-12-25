Putin 5 generali görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.