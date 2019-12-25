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Dünya

Putin 5 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

Dmıtrı Chırcıu   | 25.12.2019
Putin 5 generali görevden aldı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

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