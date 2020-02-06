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Dünya

Putin 4 generali görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.

Dmıtrı Chırcıu   | 06.02.2020
Putin 4 generali görevden aldı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

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