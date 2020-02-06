Putin 4 generali görevden aldı
Rusya Devlet Başkanı Putin, çeşitli bakanlıklarda yöneticilik yapan 4 generali görevden aldı.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.