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Dünya

PSG-Bayern Münih finali sonrası Paris'te olaylar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain'de (PSG) taraftarlar, maç sonrasında polisle çatıştı.

Abdulkadir Karakaya   | 24.08.2020
PSG-Bayern Münih finali sonrası Paris'te olaylar çıktı Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Ankara

PSG'li taraftarlar, Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmayı izlemek için Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı ve etrafında toplandı.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında maç sonrası çatışmalar yaşandı. Bazı araçlar ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, olaylar sırasında 148 kişi gözaltına alınırken, maske takmayan 404 kişiye ceza kesildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaylarda 16 polisin yaralandığını, 12 dükkan ile 15 aracın zarar gördüğünü ifade etti.

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