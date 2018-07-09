Prof. Dr. Haberal, Dünya Organ Nakli Derneğinin yeni başkanı

MADRİD - YEŞİM SERT KARAASLAN

Türkiye'de ilk böbrek nakli ameliyatını 3 Kasım 1975'te gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal, Dünya Organ Nakli Derneğinin (Transplantation Society) yeni başkanı oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 27'ncisi düzenlenen, 3 binden fazla bilim insanının katıldığı Uluslararası Organ Nakli Kongresi TTS-2018'de Haberal, 2 yıl önce seçildiği Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığı görevine resmen getirildi.

Organ naklinde dünya çapında isim yapmış Prof. Dr. Haberal, Dünya Organ Nakli Derneğinin başkanlığını ABD'li meslektaşı Prof. Dr. Nancy Ascher'den devraldı. Haberal, dernek başkanlığını 2018-2020 döneminde yürütecek.

Türkiye'de ilk böbrek naklinin ardından 1988'de ilk karaciğer nakli, 1990'da çocuklarda ve erişkinlerde ilk kısmi karaciğer nakli, 1992 yılında dünyada ilk kez aynı canlı donörden aynı anda kısmi böbrek ve karaciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Haberal, bu alanda yaptığı çalışmalarla isim yapan ilk Türk ve Müslüman bilim insanı oldu.

"Başkanlığı devraldık"

Başarısını Türkiye'ye ithaf eden Haberal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hekimlerinin dünya ile yarışır teknik donanıma, öngörüye ve yeteneğe sahip olduğunu vurgulayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" cümlesinin onurunu yaşadığını dile getirdi.

Prof. Dr. Haberal, elde ettiği tüm başarıların Türkiye'ye ait olduğunu belirterek, "Başkanlığı devraldık. Bu vesileyle Türkiye artık organ naklinde sadece lider değil, aynı zamanda dünyada da söz sahibi olacak." dedi.