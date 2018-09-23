İSTANBUL - Elif Selin Çalık Muhasiloviç

NATO'nun Gürcistan çıkışını ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini AA muhabirine değerlendiren Rusya Federasyonu Tataristan Bilimler Akademisi Yabancı Üyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Devlet, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in, Tiflis'teki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Davit Dondua ile bir araya gelmesi anımsattı.

Gürcistan'ın, "topraklarının yüzde 20’sini işgal eden (Güney Osetya ve Abhazya) Rusya’dan" bu bölgeleri tekrar istediğini ifade eden Devlet, şöyle konuştu:

"Bu da Gürcistan’ın Rus baskısına karşı güç kazanması adına zaman içerisinde NATO ve AB’ye yakınlaşmasına sebep oldu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Dışişleri Bakanı Davit Dondua ile görüşmesinde NATO’nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak desteklediğini ve Rusya'nın Gürcistan topraklarından askerlerini tamamen çekmeye çağırması Gürcistan'ı destekleyen bir hamledir. NATO'nun Rusya'ya dünkü Gürcistan çıkışı Avro-Atlantik ilgisine destek sağlayacaktır. Zaten geçtiğimiz Temmuz ayında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg net bir şekilde Gürcistan’ın NATO üyesi olacağını ifade etmişti."

"Amerika askeri başarıya susamış bir ülke"

Rusya’nın askeri alanda gelişmesinin hem Amerika hem Batı ülkelerini rahatsız ettiğini dile getiren Devlet, "Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, Suriye’deki askeri varlığı ve Gürcistan’ın topraklarını işgal etmesi Amerika’yı rahatsız etti. Amerika Suriye’de, Afganistan’da askeri yatırımlarına rağmen askeri anlamda ses getiren bir varlık gösteremedi. Amerika, şu anda kendi halkına ve dünya kamuoyuna karşı askeri başarıya susamış bir ülke. Bu nedenle, Rusya ile sorun yaşamış ülkeleri kendi yanına müttefik olarak çekmeye çalışan bir strateji izliyor. En son da Rusya’nın Çin ve Moğolistan sınırında 300 bin askerin katıldığı Vostok Tatbikatı da rahatsız edici oldu. Çünkü İkinci Dünya Savaşından sonra gerçekleşen en büyük manevra." değerlendirmesini yaptı.

Gürcistan'ın NATO üyeliği

Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğini de değerlendiren Nadir Devlet, "NATO’nun Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi eski gücü kalmadığı için Gürcistan gibi Karadeniz’e kıyısı olan bir ülkeyi NATO’ya almak da birliğin işine gelecektir." dedi.

Gürcistan'ın son 15-20 yıldır Batı ile ilişkilerini sıcak tutmaya özen gösterdiğini ve bu nedenle demokratik bir ülke olarak bilindiğini kaydeden Prof. Dr. Devlet, ancak, NATO’nun tüm üyelerinin Gürcistan’ın hızlı bir şekilde üye olmasını istemediğini söyledi.

Devlet, "Nitekim, Almanya Şansölyesi Merkel geçen ay bu konuda net tavrını göstererek Gürcistan’ın NATO’ya üyeliğini hızlandırmayı düşünmediklerini belirtmişti. ABD'nin diğer NATO üyelerini Gürcistan üyeliği konusunda ortak bir paydada birleştirmek için biraz çaba sarf etmesi gerekecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Rusya ile ABD arasındaki çekişmenin sadece askeri değil ekonomik boyutlarının da olduğuna dikkati çeken Devlet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amerika, peş peşe koyduğu ambargolarla Rusya ekonomisini sarsmaya çalışıyor. 2014 yılında hem ABD hem de Avrupa Birliği Rusya'nın küresel finans piyasalarına erişimini ve yeni enerji projelerini kısıtlayan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Ancak, Trump'ın Rusya'ya karşı aldığı son yaptırım kararları bundan daha sert. Rus rublesi bir anda son iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı. Dolayısıyla, Rusya, ABD'nin yaptırımlarından etkilememek için bir takım karşı ataklar gerçekleştiriyor. Çin'le Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşması da buna örnek gösterilebilir."