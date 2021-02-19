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Dünya

Prens Harry ve eşi Kraliyet'teki görevlerine dönmeyecek

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı aldıkları ve bu nedenle görevlerinin başka aile üyelerine verileceği bildirildi.

Hasan Esen   | 19.02.2021
Prens Harry ve eşi Kraliyet'teki görevlerine dönmeyecek

Londra

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve eşinin, Kraliçe'ye görevlerine dönmeyeceklerini teyit ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Kraliçe'nin, üst düzey görevlerin bırakılması durumunda kamu hizmetinin mecbur kıldığı sorumlulukların gereğinin yerine getirilemeyeceğini kaydettiği vurgulanan açıklamada, bu nedenle Dük ve Düşesin sahip olduğu onursal askeri görevler ile Kraliyet ailesi üyeleri olarak yardım kuruluşlarındaki himaye görevlerinin yeniden dağıtılmadan önce Kraliçe'ye iade edileceği duyuruldu.

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayılma kararı almış ancak Kraliçe'yle yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklamada görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.

İkinci çocuklarını bekleyen çiftin, bundan sonra ABD'de yaşayacağı belirtilmişti.

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