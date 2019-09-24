Euro
6.25
Dolar
5.68
BIST 100
100,020.60
Altın
1,521.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat'ın doğusunda ABD ile ortak ikinci kara devriyesi başladı
logo
Dünya

Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

Karayip adası Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zehra Ulucak   | 24.09.2019
Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip adası Porto Riko'da merkez üssü San Antonio bölgesinin 62 kilometre kuzeybatı açıkları olan 6,0 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

USGS, depremin ardından, bir saatten kısa süre içinde aynı bölge civarında 4,7, 4,6 ve 4,3 büyüklüğünde üç artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Deprem paniğe neden oldu 

Çok sayıda kişinin uykuda yakalandığı deprem paniğe neden oldu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Korku duvarı Tahrir'de yıkılıyor
İran-ABD satrancında son durum
Avusturya'da seçmenler iki yıl sonra yeniden sandık başına gidiyor
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü

Benzer haberler

Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

'Yapay sarsıntılar' depremlerden ayırt edilebilecek

Kentsel dönüşümde 500 milyon TL'den fazla kira yardımı yapıldı

Arnavutluk'taki depremde 132 kişi yaralandı

Arnavutluk'taki depremde 132 kişi yaralandı
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem