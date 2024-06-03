Portekiz'de gösteri uçuşu yapan 2 uçak çarpıştı
Pilotlardan biri hayatını kaybederken diğer pilot hafif yaralandı.
Ankara
Portekiz'de, askeri havaalanında düzenlenen gösteri sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı ve bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Portekiz'deki Beja Hava Gösterisi sırasında 2 küçük uçak havada çarpıştı, 1 pilot hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı https://t.co/JTsp0N5ou9 pic.twitter.com/vWjAxda9qp— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 3, 2024
Portekiz Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, Beja askeri havaalanında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı belirtildi.
Açıklamada, uçaklardan birinin pilotunun hayatını kaybettiği, diğer pilotun hafif yaralandığı kaydedildi.
Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gösteri uçuşuna katılan 6 uçaktan birinin önce gökyüzünde alçaldığı, daha sonra başka bir uçakla çarpıştığı ve alev alarak yere çakıldığı görülüyor.
Portekiz’in en büyük hava gösterisi olan ve 1 Haziran’da başlayan Beja AirShow etkinliği, kazanın ardından durduruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.