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Dünya

Portekiz'de gösteri uçuşu yapan 2 uçak çarpıştı

Pilotlardan biri hayatını kaybederken diğer pilot hafif yaralandı.

Şilan Turp  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Portekiz'de gösteri uçuşu yapan 2 uçak çarpıştı

Ankara

Portekiz'de, askeri havaalanında düzenlenen gösteri sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı ve bir pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Portekiz Hava Kuvvetlerinden (PAF) yapılan açıklamada, Beja askeri havaalanında düzenlenen gösteri uçuşu sırasında 2 uçağın havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, uçaklardan birinin pilotunun hayatını kaybettiği, diğer pilotun hafif yaralandığı kaydedildi.

Gösteriyi izleyenler tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gösteri uçuşuna katılan 6 uçaktan birinin önce gökyüzünde alçaldığı, daha sonra başka bir uçakla çarpıştığı ve alev alarak yere çakıldığı görülüyor.

Portekiz’in en büyük hava gösterisi olan ve 1 Haziran’da başlayan Beja AirShow etkinliği, kazanın ardından durduruldu.

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