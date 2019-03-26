Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.22
Dolar
5.48
BIST 100
97,378.58
Altın
1,315.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pompeo'dan Golan Tepeleri tepkilerine yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Kanada'nın Golan Tepeleri kararına tepki göstermesini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna, "Üzüldüm fakat şaşırmadım." dedi.

Muhammed Bilal Kenasari   | 26.03.2019
Pompeo'dan Golan Tepeleri tepkilerine yanıt

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan etmesinin ardından Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen tepkiler hakkında "Üzüldüm fakat şaşırmadım." dedi.

Pompeo, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Kanada'nın Golan Tepeleri kararına tepki göstermesini nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna Pompeo, "Üzüldüm fakat şaşırmadım." cevabını verdi.

Pompeo, şöyle konuştu:

"Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıma kararımızı aldığımız zamanı da hatırlıyorum. Her bir konuda sahadaki gerçekleri baz alıyoruz ve diğer ülkelerin de bize katılarak bu durumun önemini anlamasını umut ediyoruz. Bu bahsettiğiniz bir avuç ülkeyle görüşmelerimiz sürecek."

Pompeo, "Güçlü ülkeler istedikleri toprakları uluslarası hukuka rağmen alabilirler mi?" şeklinde bir soruyu da "Kesinlikle hayır fakat bu çok özel bir durum. İsrail savunma yapıyor." ifadeleriyle yanıtladı. 

Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Trump'ın Golan Tepeleri açıklaması, kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

Dün, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ortak düzenledikleri basın toplantısında Golan Tepeleri konusundaki kararlarını açıklamıştı.

"Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalayan Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Akım 2: Yeni bir nükleer silahlanma yarışının başlangıcı mı?
ABD’nin THAAD füzeleri ve Çin’in tepkisi
Batı Afrika’da siyasi istikrarın göstergesi: Nijerya ve Senegal seçimleri
Enerji savaşları: ABD-Rusya
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri

Benzer haberler

Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor

Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor

'Netanyahu Suriye krizinin çözümü için Trump ve Putin'e plan sundu'

Suriye Türkmenlerinden ABD'nin Golan kararına tepki

Hamas: Filistin direnişi halkı koruma hakkını kullanıyor

Hamas: Filistin direnişi halkı koruma hakkını kullanıyor
Rusya'dan İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı

Rusya'dan İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı
'Trump'ın Golan Tepeleri kararının hiçbir dayanağı yok'

'Trump'ın Golan Tepeleri kararının hiçbir dayanağı yok'