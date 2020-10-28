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Dünya

Pompeo Sri Lanka’ya ABD'nin 'dost' Çin'in 'avcı' olarak yaklaştığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i, Sri Lanka’ya kötü anlaşmalar ve yolsuzluk getirmekle itham etti.

Mahmut Atanur   | 28.10.2020
Pompeo Sri Lanka’ya ABD'nin 'dost' Çin'in 'avcı' olarak yaklaştığını söyledi

Jakarta Raya

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’i, Sri Lanka’ya kötü anlaşmalar ve yolsuzluk getirmekle itham etti.

Themorning internet sitesinin haberine göre, resmi temaslar için Sri Lanka’da bulunan Pompeo, mevkidaşı Dinesh Gunawardena ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Çin hükümetinin Sri Lanka’daki faaliyetlerini eleştirdi.

Pompeo, ABD ve Çin’in Sri Lanka’ya yaklaşımlarıyla ilgili "Kötü anlaşmaları, kara ve denizdeki kanunsuzlukları ve egemenlik ihlallerinden Çin'in 'avcı' olduğunu görüyoruz ama ABD farklı şekilde yaklaşıyor, biz ortak ve dost olarak geliyoruz." ifadesini kullandı.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ise Sri Lanka’nın tarafsız ve barışa bağlı bir ülke olduğunu vurgulayarak, ABD ve diğer ülkelerle ilişkilerine devam etmeyi umduklarını dile getirdi.

Gunawardena ayrıca, tüm devletlerle barış ve iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini belirtti.

Bu arada Pompeo, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa ile de Sri Lanka-ABD ekonomik iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Washington yönetimi, Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde çeşitli yatırımlarla nüfuzunu artırmayı ve Pekin yönetiminin son dönemdeki artan yayılmacılığına karşı bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hindistan ziyaretinin ardından Sri Lanka’ya gelen Pompeo, buradaki temasları sonrası Maldivler ve Endonezya’yı ziyaret edecek.

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