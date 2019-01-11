'Pompeo ABD'nin İran düşmanı olduğunu ilan etti'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran karşıtı açıklamalarına karşılık Washington yönetiminin Orta Doğu'da yeni bir kaos peşinde olduğunu öne sürdü.

TAHRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan çıktıktan sonra onun alternatifini bulamadığı için kronik bir umutsuzluğa ve öfkeye saplandığını savundu.

Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ilgili açıklamalarına cevaben yaptığı yazılı açıklamada Washington yönetiminin Orta Doğu'da yeni bir kaos peşinde olduğunu ileri sürdü.

ABD'nin "aşırıcı yeni yönetiminin kadim İran düşmanlığı" nedeniyle kendinden önceki hükümetin tüm adımlarına muhalefet ettiğini savunan Kasımi, Washington yönetiminin özel lobiler ve akımlar tarafından "aldatılmış başarısız çevrelerden" de yararlanarak izlediği bu yolun ABD çıkarlarına hizmet etmediğini ileri sürdü.

Donald Trump başkanlığındaki yönetimin geçen yıl nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini hatırlatan Kasımi, "ABD nükleer anlaşmanın alternatifini bulamadığı için kronik bir umutsuzluğa ve öfkeye saplanmış durumda." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendini müzakere taraftarı gibi göstermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunan Kasımi, şunları kaydetti:

"Sayın Pompeo, bir kere daha çok açık bir şekilde ABD'nin İran düşmanı olduğunu ilan etti. Bu düşmanlık da İran halkına karşı düşmanlıktan başka bir şey değildir. Pompeo bilmelidir ve iyice anlamalıdır ki biz İran ve İranlıların düşmanlarına karşı tüm gücümüzle milli ve stratejik çıkarlarımızı savunacağız."

İran'ın komşularıyla barıştan yana olduğunu ifade eden Kasımi, tüm bölge halklarının ABD politikalarına karşı uyanık olması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Mısır'daki Kahire Amerikan Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "ABD, İran rejiminin saldırgan maceraperestliğine karşı İsrail'in kendisini savunma hakkına tam destek veriyor. İsrail'in bunu kararlı bir şekilde yapacak askeri kapasiteye sahip olmasını sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo, İran aynı yolda ilerlediği sürece Orta Doğu'daki milletlerin hiçbir zaman güven içinde olmayacaklarını ve ekonomik istikrara ulaşamayacaklarını dile getirmişti.



Muhabir: Muhammet Kurşun