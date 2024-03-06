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Dünya

Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını yine protesto etti

Polonya'da binlerce çiftçi, Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesi ile Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmeye devam ediyor.

Zeynep Katre Oran  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Polonya'da çiftçiler, AB'nin tarım politikalarını yine protesto etti

Ankara

Çiftçiler, başkent Varşova'daki başbakanlık ofisinin önünde yeni bir gösteri düzenledi.

Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünlerinin ithalatını durdurmak için Polonya-Ukrayna sınırının kapatılmasını talep eden çiftçiler, ayrıca AB'nin izlediği yeşil ve çevreci politikalarla Avrupa'da tarımı öldürdüğünü savunarak, Polonya'nın AB'nin Yeşil Mutabakat" programından çekilmesini istedi.

Protesto kapsamında, traktörleriyle başkente giden otoyolları kapatan Polonyalı çiftçiler, polis müdahalesine havai fişek ve sis bombası ile karşılık verdi.

Ülkede 27 Şubat'ta da protesto düzenlenmişti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, ayrıca, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

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