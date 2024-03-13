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Dünya

Polonya, büyükelçiliklerinde kapsamlı değişikliklere gidiyor

Polonya, diplomatik misyonlarını iyileştirme çabalarının bir parçası olarak 50'den fazla büyükelçiyi geri çağırma kararı aldı.

Zeynep Katre Oran  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Polonya, büyükelçiliklerinde kapsamlı değişikliklere gidiyor

Ankara

Polonya Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilerin geri çağırılması sürecinin başlatılmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin 50'yi aşkın büyükelçiyi geri çekme kararı aldığına yer verilen açıklamada, gerekli değişikliklerin yapılmasının ülkenin dış politikasında karşı karşıya kalınan güçlüklerin "daha iyi ve profesyonel şekilde" ele alınmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Sikorski tarafından geri çağrılan büyükelçilere ilişkin detaya ve geri çağrılan büyükelçilerin yerlerine ne zaman atama yapılacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

"Şu anda bu konuda oldukça ciddi bir çalışma yürütüyoruz"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, devlete ait TVP Info kanalına verdiği demeçte, Sikorski ile ülkenin büyükelçiliklerinde kapsamlı değişiklikler yapmayı planladıklarını belirtti.

Bakan Sikorski ile Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan büyükelçiliklerin çoğunda değişiklik yapmak için izin istemeye karar verdiklerini ifade eden Tusk, "Şu anda bu konuda oldukça ciddi bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Tusk, "Polonya devletine sadık, tüm büyükelçiliklerde işlerimizi yürütecek bir ekip kurmamız ve geliştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

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