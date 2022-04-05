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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Başbakanı Morawiecki, Macron’u Putin ile görüştüğü için eleştirdi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna’nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü için sert bir dille eleştirdi.

Emel Öz, Hüseyingulu Hüseyinzade   | 05.04.2022
Polonya Başbakanı Morawiecki, Macron’u Putin ile görüştüğü için eleştirdi

Ankara

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Batı’dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a atfen "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." dedi.

Mevcut yaptırımların yeterli olmadığını vurgulayan Morawiecki, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a geri adım attıran şeyin de muhtemelen Alman milyarderlerinin sesi olduğunu savundu. Morawiecki, "Asıl duymanız gerekenler öldürülen kadın ve çocukların sesleridir." ifadesini kullandı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de Morawiecki'nin, "Suçlularla pazarlık edilmemeli, onlarla savaşılmalıdır. Kimse Hitler'le pazarlık etmedi. Hitler, Stalin, Pol Pot ile pazarlık eder misiniz?" ifadelerine yer verildi.

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