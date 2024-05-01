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Plastik kirliliğine en çok sebep olan markalar Coca Cola ve PepsiCo

Kanadalı araştırmacılar, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan dünyaca ünlü markaların Coca Cola ve PepsiCo olduğu sonucuna vardı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Plastik kirliliğine en çok sebep olan markalar Coca Cola ve PepsiCo Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Ankara

Kanada'daki Dalhousie Üniversitesinden araştırmacılar, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan markaları inceledi.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, 84 ülkenin 2018-2022 arasındaki plastik kirliliği denetimleri ve verileri kullanılarak hazırlandı.

Araştırmada, incelenen atıkların neredeyse yarısının "hangi şirket tarafından üretildiğinin" belli olmadığı ifade edilirken, kaynağı belirlenen atıklarda ise Coca Cola yüzde 11 ve PepsiCo da yüzde 5'lik değerde plastik kirliliğine sebep olan dünyaca ünlü markalar olarak kayıtlara geçti.

Plastik kirliliğine sebep olan dünya markalarını sırayla yüzde 3'le Nestle ile Danone ve yüzde 2'yle Altria takip etti.

Söz konusu şirketler belirlenen atıkların neredeyse 25'ini oluşturuyor.

Araştırmacı Tony Walker, "Bu firmalar dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları ve dünyadaki tüm ülkelere erişimleri var." ifadesini kullandı.

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