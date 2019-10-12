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Dünya

'Petrol tankerine saldırı yanıtsız kalmayacak'

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Kızıldeniz'de İran'a ait petrol tankerine yönelik saldırının yanıtsız bırakılmayacağını söyledi.

Ahmet Dursun   | 12.10.2019
'Petrol tankerine saldırı yanıtsız kalmayacak'

Ankara

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Kızıldeniz'de İran'a ait petrol tankerine yönelik saldırının yanıtsız bırakılmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Şemhani, İran bayraklı "Sabiti" adlı petrol tankerinin dün Kızıldeniz'de seyir halindeyken Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıyı soruşturmak için özel bir komite kurulduğunu ve raporun yakında karar alıcı makamlara sunulacağını belirten Şemhani, toplanan bilgiler ve elde edilen video görüntüleri sayesinde eylemin failleri hakkında ipuçları elde edildiğini aktardı.

Uluslararası sularda ticari gemilere yönelik saldırıların küresel ekonomiye tehdit oluşturduğunu ifade eden Şemhani, "Ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini hedef alan deniz korsanlığı ve uluslararası deniz yollarındaki kötülük yanıtsız kalmayacak." dedi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde dün yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, tankerin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken iki kez hedef alındığını duyurmuştu.

İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC), tankerin iki roketle hedef alındığını ancak saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini açıklamıştı.






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