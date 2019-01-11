Peşaver'deki FETÖ okullarının TMV'ye devri tamamlandı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörü Selahattin Batur ( Fotoğraf/AA: Muhammed Semih Uğurlu )

PEŞAVER

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'de bugün yapılan temaslar sonucunda Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda okulların devri yapıldı.

TMV heyeti ilk olarak Eyalet İçişleri ve Aşiretler Bölgesi Bakanı İkram Han'ı ziyaret etti. Devir işlemleriyle ilgili bilgilendirilen Han, kendi adına devir işlemine refakat edecek bir bakanlık yetkilisini görevlendirdi.

Türk ve Pakistan bayrakları ile TMV flamalarının asıldığı Hayatabad bölgesindeki ana kampüste düzenlenen devir töreninde sözleşmeler, TMV avukatlarından Semiha Sarıçam ve TMV Pakistan Ülke Direktörü Selahattin Batur tarafından imzalandı.

Okulları devralan heyette yer alan Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer kentlerde olduğu gibi Peşaver'de de okullarda görev yapan çalışanlar ile öğrencilerce hoş karşılandıklarını anlattı.

Devir işleminin sorunsuz gerçekleştiğini söyleyen Batur, öğretmenlerle yaptığı toplantıda ise eğitim ücretlerinin düşürüleceği ve çalışanların maaşının yükseltileceği müjdesini yineledi.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin aralıkta aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı okulların ise TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

Muhabir: Behlül Çetinkaya