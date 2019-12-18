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Dünya

Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, hakkındaki idam kararına ilişkin, "Bu dava bana karşı kişisel intikam almak için açıldı." ifadelerini kullandı.

Behlül Çetinkaya   | 18.12.2019
Pervez Müşerref'ten idam kararına ilk tepki: Dava kişisel intikam için açıldı

İslamabad

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, paylaştığı videoyla hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.

Görüntüleri Pakistan medyasında paylaşılan Müşerref, kararı televizyondan öğrendiğini söyleyerek, "Birisi hakkında kendisinin ya da avukatının savunma yapmasına müsaade edilmeden böyle bir karar verilen davanın başka bir örneği yoktur." dedi.

Müşerref, savunmasını görüntülü olarak yapmak istediğini ancak bunun da kabul edilmediğini ifade ederek, hukukun üstünlüğü kuralının dava boyunca gözardı edildiğini vurguladı.

Pervez Müşerref'i idam cezasına götüren süreç

Davanın kendisine karşı kişisel intikam hissiyle açıldığını söyleyen Müşerref, "Bu davanın görülmesine bile gerek yoktu. Bu dava yüksek pozisyonlarda olup görevini kötüye kullanan bazı insanlar tarafından tamamen bana karşı kişisel intikam almak için açıldı. Böylesine yasayı kötüye kullanmak, bir kişiyi hedef almak ve olayları istedikleri gibi kullanmak niyetlerinin ne olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Müşerref, Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa'yı da eleştirerek, "Benim dönemimde kişisel fayda sağlayan hakimler bana karşı nasıl karar verebilir?" diye sordu.

Ordu ve halka kendisini desteklediği için teşekkür eden Müşerref, "Bir sonraki adımıma avukatlarımla görüşerek karar vereceğim. Hukukun üstünlüğüne inanan Pakistan yargısına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Vatana ihanetten idam cezası aldı

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

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