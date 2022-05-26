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Dünya

Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Peru'nun güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Emel Öz   | 26.05.2022
Peru'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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