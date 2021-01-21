Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,569.35
Altın
1,873.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan   | 21.01.2021
Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Bolivar

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 42 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusundaki Nazca eyaletine bağlı Marcona kentinin 62 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını, ayrıca herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediğini bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 Kovid-19 vakası açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte İspanya'da 464, Portekiz'de 219 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 73'e yükseldi