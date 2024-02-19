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Dünya

Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Sinan Doğan  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bogota

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Peru'nun Ancash bölgesindeki Chimbote kenti olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 55,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ancash Bölgesel Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, ülkenin kıyılarında herhangi bir tsunami uyarısının verilmediği duyuruldu.

Depremin Casma ve Huarmey kentlerinde de orta şiddette hissedildiği bildirildi.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.




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