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Dünya

Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Sinan Doğan  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bogota

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI), merkez üssü ülkenin Caraveli eyaletine bağlı Atico olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.25'te ve yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Sarsıntının, başkent Lima dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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